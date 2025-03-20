В Венгрии рассказали, до каких пор собираются блокировать фактическое начало переговоров Украина-ЕС
В Венгрии заявили, что будут блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока не проведут "консультации" с населением по этому вопросу.
Об этом заявил журналистам в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан, передает корреспондент "Европейской правды".
По его словам, Венгрия считает, что сейчас вступление Украины в Европейский Союз было бы "огромным бременем" для Европы и для Венгрии.
"Мы видим, что лидеры европейских институтов и некоторые лидеры стран-членов стремятся предоставить членство Украине до 2030 года. Поэтому мы считаем, что сейчас самое время спросить венгерский народ", – заявил он.
Он сказал, что Венгрия организовала "очень особый тип „референдума", на котором венгерский народ „первый в Европе" будет иметь возможность выразить свое мнение относительно членства Украины.
Отвечая на вопрос корреспондента "ЕвроПравды", Балаж Орбан подтвердил, что национальные консультации относительно членства Украины в ЕС будут проведены "до лета", как уже сообщал венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока.
Соответственно, Венгрия будет блокировать открытие любых кластеров в переговорах с Украиной о ее вступлении в ЕС, пока не будет обнародован результат национальных консультаций.
"Должны дождаться завершения этого референдума", – сказал Балаж Орбан.
Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера с Украиной и требует расширить перечень требований к Киеву.
Президент Владимир Зеленский 20 марта призвал ЕС найти инструмент, чтобы преодолеть блокирование Виктора Орбана.
Тем временем на саммите ЕС 20 марта ряд лидеров Евросоюза выступили за ускорение переговорного процесса о вступлении Украины в объединение.