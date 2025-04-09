Шмигаль сподівається, що ЄС розблокує переговори з Україною попри опір Угорщини

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що в Європейському Союзі "знайдуть консенсус", який дозволить зняти вето Угорщини на подальші переговори про вступ з Україною.

Про це він сказав на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі 9 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, в лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною.

Глава українського уряду заявив, що "сподівається, що держави Європейського Союзу знайдуть консенсус, знайдуть рішення про те, як втілити всі необхідні рішення".

"З нашого боку ми робимо все можливе і впроваджуємо всі необхідні кроки та реформи, зокрема всі реформи та законодавство, необхідне для національних меншин, де Угорщина має найбільші питання", – додав він.

Шмигаль підкреслив, що Київ впроваджує "все необхідне законодавство" і розраховує на "абсолютно чітке рішення Європейського Союзу і європейських держав-членів".

Раніше в Угорщині заявили, що блокуватимуть відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

"Консультації", які супроводжуються маніпуляціями та брехнею з боку угорського уряду, мають відбутись наприкінці червня.