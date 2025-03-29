У Орбана манипуляциями и ложью призывают венгров не поддержать вступление Украины в ЕС

Венгерское правительство вместе с бюллетенями для "опроса" венгров о членстве Украины в ЕС распространило свои контраргументы, основанные на манипуляции и откровенной лжи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач в субботу анонсировал, что венграм начали рассылать бюллетени для "опроса" вместе с информационным листком, где изложены семь "рисков" вступления Украины в ЕС с позиции Будапешта.

Первый риск заключается в том, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, "а все деньги пойдут в Украину" (почему "все", не объясняется).

"Кроме того, Брюссель призывает к огромным совместным заимствованиям, что означает, что мы все вместе станем должниками из-за вступления Украины", – говорится в видео венгерского правительства (где также не объясняется, о каких заимствованиях идет речь и как они связаны с Украиной).

Другие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина – огромный производитель сельскохозяйственной продукции, поэтому после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".

При этом правительство Венгрии игнорирует тот факт, что вступление в Евросоюз требует от Украины принятия всех европейских норм, в том числе и в сфере сельского хозяйства, поэтому это заявление является откровенной ложью.

Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина еще "до войны" была "центром наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе", поэтому "вступление в ЕС откроет для украинской мафии въезд в Европу, а значит, и в Венгрию".

Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила "будут угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.

Также украинцы будут угрожать общественному здоровью, потому что "в Украине отсутствует обязательная вакцинация" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть), а еще "поспешное вступление Украины в ЕС" поставит под угрозу выплату так называемой 13-й пенсии правительством Орбана.

Напомним, "опрос" в начале марта анонсировал премьер Венгрии Виктор Орбан, уже тогда признав, что он будет проходить в формате "национальных консультаций".

Такие опросы на самом деле не имеют юридической силы, а в них фактически участвует незначительная (до 30%) часть венгерских избирателей. В то же время правительство Орбана часто ссылается на результаты таких опросов как на доказательство, что его политика имеет поддержку граждан.

По Украине венгерское правительство уже проводило "консультации", вопросы на которых были сформулированы манипулятивно.