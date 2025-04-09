Макрон допустил, что Франция признает Палестину

Президент Франции заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании палестинского государства.

Об этом он сказал в интервью французскому телевидению, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Макрона, во Франции "должны двигаться к признанию (Палестины. – Ред.), и мы сделаем это в ближайшие месяцы".

"Наша цель – возглавить конференцию (ООН. – Ред.) с Саудовской Аравией в июне, где мы могли бы завершить это движение к взаимному признанию (Палестинского государства. – Ред.) несколькими сторонами", – добавил французский президент.

Как известно, Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство в мае 2024 года, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это.

В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".

Также о признании Палестины в прошлом году заявляла Армения.