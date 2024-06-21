Армения признала Палестинское государство

МИД Армении заявил 21 июня о признании Палестинского государства.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, Армения "искренне заинтересована" в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также прочном примирении между еврейским и палестинским народами.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" для решения израильско-палестинского конфликта", – заявили в армянском министерстве.

Реклама:

Армения убеждена, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления.

"Исходя из вышесказанного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", – сказано в заявлении.

Напомним, 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.

А 4 июня парламент Словении поддержал признание Палестины.

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.