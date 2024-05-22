Признание Палестины: разъяренный Израиль вызывает европейских послов на "воспитательную беседу"

Министерство иностранных дел Израиля вызывает послов Ирландии, Испании и Норвегии на "воспитательную беседу" после того, как эти три страны объявили о решении признать Палестинское государство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что "история запомнит", как Испания, Норвегия и Ирландия "решили наградить золотой медалью убийц и насильников из ХАМАС, которые насиловали девочек-подростков и сжигали младенцев".

"Я приказал немедленно вызвать послов (этих трех стран в Израиле. – Ред.) на воспитательную беседу, во время которой они просмотрят ужасное видео похищения военнослужащих, чтобы проиллюстрировать им, какое извращенное решение приняли их правительства", – заявил Кац.

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Речь идет о видео, снятом нательными камерами террористов ХАМАС 7 октября. Похищенные женщины до сих пор находятся в плену.

Министр также заявил, что отзывает израильского посла в Испании для консультаций, как он уже распорядился в отношении послов в Ирландии и Норвегии.

Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что они планируют признать Палестину, утверждая, что решение о двух государствах важно для длительного мира в регионе.