Украина и США подписали соглашение о недрах

Украина и Соединенные Штаты подписали документ, известный как "соглашение о недрах" – соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила в своем Facebook первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Свириденко объявила, что подписала соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Со стороны США это сделал министр финансов Скотт Бессент.

"Спасибо всем, кто работал ради соглашения, делал его более содержательным. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран – Украины и Соединенных Штатов", – отметила она.

"Это соглашение, в котором США отмечают свое стремление содействовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина внесла в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение, в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", – добавила вице-премьер.

Бессент также опубликовал пост, в котором объявил о подписании соглашения и назвал его таким, что положит начало "историческому экономическому партнерству".

"Экономическая безопасность – это национальная безопасность. Финансовая корпорация США по международному развитию будет тесно сотрудничать с правительством Украины для создания этого фонда, и мы ожидаем скорого запуска этого исторического экономического партнерства в интересах и украинского, и американского народов", – написал он.

По словам Юлии Свириденко, ключевые положения соглашения следующие:

– полная собственность и контроль над собственными ресурсами, в том числе и минералами, остаются за Украиной;

– Инвестиционный фонд восстановления, который должен быть создан, будет наполняться доходами исключительно от новых лицензий;

– партнерство между государствами будет равноправным. "Фонд создается 50/50. Управлять этим Фондом будем мы совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами", – рассказывает Свириденко.

– соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управления государственными компаниями – они и дальше будут принадлежать Украине. Компании типа "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства;

– в соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США;

– соглашение соответствует Конституции и не противоречит евроинтеграции Украины;

– для функционирования Фонда предусмотрено лишь внесение изменений в Бюджетный кодекс. Само соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой;

– США помогут привлечь дополнительные инвестиции и технологии. Фонд будет поддерживаться правительством США через агентство DFC, которое будет помогать привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах;

– доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

Как сообщалось, в предыдущем проекте договора ("ЕП" описывала его в статье "Трамп с недрами и Украина без прав") США получали фактически единоличный контроль над этим фондом.

"Документ согласован с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать в долгосрочной перспективе – на десятилетия", – подытожила Свириденко.

Напомним, днем 30 апреля стало известно, что соглашение может быть подписано в течение ближайших суток, а премьер-министр Денис Шмыгаль поделился некоторыми деталями документа.

Он заверил, что проект соглашения с США об украинских недрах не противоречит обязательствам Украины для вступления в ЕС.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.