Республиканцы в Сенате отклонили резолюцию против 10% тарифов Трампа на импорт

Республиканцы в Сенате США не поддержали резолюцию, которая могла остановить введенные Трампом тарифы в размере 10% на импорт из большинства стран мира – "за" выступили только трое.

Об этом сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 апреля, в Сенате не прошла резолюция, которая могла отменить "базовые" 10-процентные пошлины Дональда Трампа на импорт из многих стран мира. В ее поддержку вместе с демократами выступили только трое сенаторов-республиканцев – Сьюзен Колинз, Лиза Мурковски и Пол Ренд.

В итоге за и против оказалось равное количество голосов, по 49.

Препятствием стало также отсутствие одного из демократов, который еще возвращался из командировки.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл не голосовал. Его пресс-служба опубликовала заявление о том, что Макконнелл является последовательным противником тарифов и считает, что "торговая война" не в интересах американских граждан и бизнеса.

Результат стал победой для лидеров республиканцев, которые убеждали однопартийцев голосовать против.

В тот же день стало известно, что экономика США в первом квартале 2025 года сократилась на 0,3%, что стало первым сокращением за три года.

Напомним, 24 апреля коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации Трампа из-за объявленных им "незаконных пошлин".

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