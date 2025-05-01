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Республіканці у Сенаті завернули резолюцію проти 10% тарифів Трампа на імпорт

Новини — Четвер, 1 травня 2025, 08:42 — Марія Ємець

Республіканці у Сенаті США не підтримали резолюцію, що могла зупинити запроваджені Трампом тарифи у розмірі 10% на імпорт з більшості країн світу – "за" виступили лише троє.

Про це повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

У середу 30 квітня у Сенаті не пройшла резолюція, що могла зупинити "базові" 10-відсоткові мита Дональда Трампа на імпорт з багатьох країн світу. На її підтримку разом із демократами виступили лише троє сенаторів-республіканців – Сьюзен Колінз, Ліза Мурковскі та Пол Ренд.  

У підсумку за і проти виявлилася рівнозначна кількість голосів, по 49. 

На заваді стала також відсутність одного з демократів, який ще повертався з відрядження. 

Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл не голосував. Його пресслужба опублікувала заяву про те, що Макконелл є послідовним противником тарифів і вважає, що "торгова війна" не в інтересах американських громадян та бізнесу. 

Результат став перемогою для лідерів республіканців, які переконували однопартійців голосувати проти. 

Того ж дня стало відомо, що економіка США у першому кварталі 2025 року скоротилась на 0,3%, що стало першим скороченням за три роки. 

Нагадаємо, 24 квітня коаліція з 12 штатів США подала позов проти адміністрації Трампа через оголошені ним "незаконні мита".

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