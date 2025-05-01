Трамп заявил, что соглашение о недрах даст США больше, чем было потрачено на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате подписания соглашения о недрах с Украиной Соединенные Штаты могут получить больше 350 млрд долларов, потраченных, по его словам, на Украину.

Об этом он сказал во время телефонного эфира на NewsNation, передает "Европейская правда".

Трамп неоднократно заявлял, что США потратили на помощь Украине около 350 млрд долларов, хотя фактическая цифра, как считается, ниже.

"Европейцы потратили 100 миллиардов, и их деньги в безопасности, потому что у них в банках российские деньги. Байден передал им (Украине. – Ред.) 350 млрд долларов наличными и военным оборудованием... а мы не получили ничего", – заявил Трамп.

Поэтому, по его словам, он чувствовал себя обманутым и вспомнил о "замечательных редкоземельных минералах, которые у них есть".

"И сегодня мы заключили соглашение, по которому теоретически получим гораздо больше, чем 350 млрд долларов", – заявил Трамп.

Он также отметил, что хочет помочь быстро заключить прочное мирное соглашение, чтобы остановить гибель солдат с обеих сторон и гражданских.

В конце суток 30 апреля официально объявили, что Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

"ЕвроПравда" писала, что соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.