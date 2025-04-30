Суд в Испании засекретил расследование масштабного блэкаута

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии, которое потрясло страну в понедельник, 28 апреля.

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Как отмечает издание, решение следственного судьи Национального суда Испании Хосе Луиса Калама о засекречивании расследования было принято по просьбе прокуратуры.

29 апреля Национальный суд Испании открыл дело для расследования, не было ли масштабное отключение электроэнергии 28 апреля "кибердиверсией".

В то же время компания-оператор национальной электросети в Испании Red Eléctrica de España исключает кибератаку и указывает на падение солнечной генерации как предварительную причину отключения электроэнергии в стране.

А премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал привлечь к ответственности частных операторов после масштабных блэкаутов и отметил, что по состоянию на вторник, 29 апреля, в стране почти полностью восстановили энергоснабжение.

Подробнее об инциденте и его последствиях – в статье Блэкаут без обстрелов: как и почему Испания и Португалия на день остались без электричества.