Посол Украины в Польше об акции, где сняли с мэрии украинский флаг: "Сознательная провокация"

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал выходку на акции антиукраинского кандидата в президенты в Белой Подляской, где сорвали с мэрии украинский флаг, сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Василий Боднар назвал события под стенами мэрии города Белая Подляская "сознательной провокацией, направленной против дружбы".

1/2 Świadoma prowokacja w Białej Podlaskiej jest wycelowana przeciwko 🇺🇦-🇵🇱 przyjaźni. Stawmy się takim prowokacjam wspólnie i zdecydowanie. Szczególnie w czasy trwającej brutalnej wojny rosji przeciwko Ukrainie, kiedy walczymy o nasze wspólne bezpieczeństwo. – Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 1, 2025

"Давайте противодействовать подобным провокациям вместе и решительно. Особенно во время продолжающейся жестокой войны России против Украины, когда мы боремся за нашу общую безопасность", – написал посол Украины.

"Мы благодарны Польше и городу Белая Подляская за непоколебимую поддержку Украины и украинцев. Уважая государственные символы, завтра мы будем праздновать День флага – символ национальной гордости, единства и несокрушимого духа польского народа", – добавил Боднар.

Полиция Люблина сообщила в четверг, что сотрудники из Белой Подляской занимаются расследованием инцидента, который произошел во время предвыборной акции кандидата в президенты Гжегожа Брауна.

На опубликованных в сети записях с митинга Брауна видно, как мужчина поднялся по лестнице на балкон ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. Затем мужчина вставил на это место польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности. Во время инцидента толпа скандировала, в частности: "Здесь Польша".

В полиции отметили, что идентифицировали того, кто снимал флаг.

Летом 2024 года Браун также снял флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, поскольку тот якобы висел в "неправильном месте".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале 2023 года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.