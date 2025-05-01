Посол України у Польщі про акцію, де зняли з мерії український прапор: "Свідома провокація"

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав витівку на акції антиукраїнського кандидата в президенти у Білій Підляській, де зірвали з мерії український прапор, свідомою провокацією з метою зашкодити відносинам між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Василь Боднар назвав події під стінами мерії міста Біла Підляська "свідомою провокацією, спрямованою проти дружби".

1/2 Świadoma prowokacja w Białej Podlaskiej jest wycelowana przeciwko 🇺🇦-🇵🇱 przyjaźni. Stawmy się takim prowokacjam wspólnie i zdecydowanie. Szczególnie w czasy trwającej brutalnej wojny rosji przeciwko Ukrainie, kiedy walczymy o nasze wspólne bezpieczeństwo. – Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 1, 2025

"Давайте протидіяти подібним провокаціям разом і рішуче. Особливо у час брутальної війни Росії проти України, що триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку", – написав посол України.

"Ми вдячні Польщі та місту Біла Підляська за непохитну підтримку України та українців. Поважаючи державні символи, завтра ми святкуватимемо День прапора – символ національної гордості, єдності та незламного духу польського народу", – додав Боднар.

Поліція Любліна повідомила у четвер, що співробітники з Білої Підляської займаються розслідуванням інциденту, який стався під час передвиборчої акції кандидата в президенти Гжегожа Брауна.

На опублікованих у мережі записах з мітингу Брауна видно, як чоловік піднявся по драбині до балкона ратуші, витягнув з кріплення український прапор і віддав його кандидату в президенти. Потім чоловік вставив на це місце польський прапор. Браун потиснув йому руку на знак подяки. Під час інциденту натовп скандував, зокрема: "Тут Польща".

У поліції зазначили, що ідентифікували того, хто знімав прапор.

Улітку 2024 року Браун також зняв прапор України на кургані Костюшка у Кракові, оскільки той нібито висів у "неправильному місці".

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку 2023 року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетний до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.