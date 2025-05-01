В Латвии сделали первый шаг к отказу от русского языка в банках
Бюджетная комиссия Сейма Латвии поддержала предложение Министерства юстиции, которое предусматривает, что латышский язык должен стать основным в общении банков со своими клиентами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.
Предложение предусматривает, что все документы и цифровые интерфейсы, с которыми взаимодействуют клиенты, должны быть на государственном языке.
Речь идет о мобильных приложениях, сайтах, звонках в колл-центр.
По мнению инициаторов, сейчас в сфере финансов активно используется русский язык, и это, по мнению министерства, ослабляет позиции государственного языка.
К тому же не все клиенты и сотрудники понимают русский язык, что создает для них неудобства и неравные условия.
Ассоциация финансовой отрасли эту идею поддержала. На переход учреждениям дали время – до 30 сентября 2026 года.
При этом повседневное устное общение с клиентами менять не заставляют.
Ранее русский язык исчез из меню латвийских банкоматов.
Кроме того, в Латвии постепенно переходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.