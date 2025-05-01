В Латвии сделали первый шаг к отказу от русского языка в банках

Бюджетная комиссия Сейма Латвии поддержала предложение Министерства юстиции, которое предусматривает, что латышский язык должен стать основным в общении банков со своими клиентами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Предложение предусматривает, что все документы и цифровые интерфейсы, с которыми взаимодействуют клиенты, должны быть на государственном языке.

Речь идет о мобильных приложениях, сайтах, звонках в колл-центр.

По мнению инициаторов, сейчас в сфере финансов активно используется русский язык, и это, по мнению министерства, ослабляет позиции государственного языка.

К тому же не все клиенты и сотрудники понимают русский язык, что создает для них неудобства и неравные условия.

Ассоциация финансовой отрасли эту идею поддержала. На переход учреждениям дали время – до 30 сентября 2026 года.

При этом повседневное устное общение с клиентами менять не заставляют.

Ранее русский язык исчез из меню латвийских банкоматов.

Кроме того, в Латвии постепенно переходят от использования русского как второго иностранного языка в системе образования.