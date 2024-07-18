Русскоязычные Латвии проиграли в ЕСПЧ дело о языке образования в дошкольных учреждениях

Введенные в Латвии с 2018 года образовательные реформы, направленные на расширение использования единственного официального государственного языка – латышского, не могут рассматриваться как дискриминация русскоязычных граждан.

Такое решение, с которым ознакомилась "Европейская правда", принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля.

Суд вынес решение по делу "Дьери и другие против Латвии", в рамках которого судились несколько человек, в том числе неграждане Латвии и депутат Рижской думы от Русского союза Латвии Инна Дьери. Неграждане считают себя частью русскоязычного меньшинства в Латвии и проживают в основном в Риге и Юрмале.

Они оспаривали проведенную в 2018 году реформу, которая предусматривала частичный переход на образование на латышском языке в дошкольных учреждениях. Эта реформа предусматривала уменьшение использования русского языка.

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Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что со стороны Латвии не было нарушения статьи 14 (запрет дискриминации) в сочетании со статьей 2 Протокола №1 (право на образование) Европейской конвенции по правам человека.

"Суд установил, в частности, что меры, принятые латвийским правительством для расширения использования национального языка в дошкольных учреждениях, были пропорциональными и необходимыми для подготовки учащихся к начальному образованию, обеспечения единства в системе образования и обеспечения достаточного уровня владения латышским языком для эффективного участия жителей в общественной жизни", – решил ЕСПЧ.

Суд подчеркнул, что Латвия обеспечила русскоязычным ученикам возможность изучать свой язык и сохранять свою культуру и идентичность на втором этапе дошкольного образования.

В октябре 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, парламент Латвии внес поправки в законы "Об образовании" и "Об общем образовании", которые предусматривают, что и детсады, и основные школы в течение трех лет переходят на образование исключительно на латышском языке.

Напомним, в апреле ЕСПЧ отклонил иск российского певца Филиппа Киркорова, который оспаривал запрет въезда в Литву.

А в ноябре прошлого года ЕСПЧ стал на сторону Латвии в другом деле, которое против государства подали представители русскоязычного меньшинства из-за перевода образования на латышский язык в частных образовательных учреждениях.