В Латвії зробили перший крок до відмови від російської мови в банках
Бюджетна комісія Сейму Латвії підтримала пропозицію Міністерства юстиції, яка передбачає, що латиська мова має стати основною у спілкуванні банків зі своїми клієнтами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.
Пропозиція передбачає, що всі документи і цифрові інтерфейси, з якими взаємодіють клієнти, мають бути державною мовою.
Йдеться про мобільні додатки, сайти, дзвінки в кол-центр.
На думку ініціаторів, зараз у сфері фінансів активно використовується російська, і це, на думку міністерства, послаблює позиції державної мови.
До того ж не всі клієнти і співробітники розуміють російську, що створює для них незручності і нерівні умови.
Асоціація фінансової галузі цю ідею підтримала. На перехід установам дали час – до 30 вересня 2026 року.
При цьому повсякденне усне спілкування з клієнтами змінювати не змушують.
Раніше російська мова зникла з меню латвійських банкоматів.
Крім того, у Латвії поступово переходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.