В Латвії зробили перший крок до відмови від російської мови в банках

Бюджетна комісія Сейму Латвії підтримала пропозицію Міністерства юстиції, яка передбачає, що латиська мова має стати основною у спілкуванні банків зі своїми клієнтами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Пропозиція передбачає, що всі документи і цифрові інтерфейси, з якими взаємодіють клієнти, мають бути державною мовою.

Йдеться про мобільні додатки, сайти, дзвінки в кол-центр.

На думку ініціаторів, зараз у сфері фінансів активно використовується російська, і це, на думку міністерства, послаблює позиції державної мови.

До того ж не всі клієнти і співробітники розуміють російську, що створює для них незручності і нерівні умови.

Асоціація фінансової галузі цю ідею підтримала. На перехід установам дали час – до 30 вересня 2026 року.

При цьому повсякденне усне спілкування з клієнтами змінювати не змушують.

Раніше російська мова зникла з меню латвійських банкоматів.

Крім того, у Латвії поступово переходять від використання російської як другої іноземної мови у системі освіти.