Стефанишина поговорила с Кос, которая допустила разделение Украины и Молдовы на пути в ЕС

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар по расширению Марта Кос 1 мая провели телефонный разговор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом обе чиновницы написали на Х.

Стефанишина отметила, что разговор с Кос касался "следующих шагов в подготовке к открытию первого кластера" в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

"Я подтвердила нашу готовность сотрудничать с государствами-членами для решения всех оставшихся вопросов", – добавила она, вероятно, имея в виду переговоры с Венгрией о правах нацменьшинств.

Также вице-премьер анонсировала встречу с Кос в Брюсселе.

Сама же Кос сказала, что во время "продуктивного разговора" подтвердила поддержку со стороны Еврокомиссии скорейшего открытия первого перегонного кластера одновременно для Украины и Молдовы.

"Украина достигла значительного прогресса в реформах, и Европейская комиссия дала четкую положительную рекомендацию Совету ЕС об открытии Кластера 1", – отметила еврокомиссар.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на помеху стало венгерское вето. В последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС.

По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.