Эстонские спасатели передали Украине технику и оборудование

Эстонская ассоциация спасателей передала технику, оборудование и другое снаряжение для психологических подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в трех областях.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает "Европейская правда".

Технику и оборудование получат подразделения ГСЧС в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В состав помощи вошли микроавтобусы, комплект технического оборудования (в частности проекторы, ноутбуки, принтеры, планшеты), автономные источники энергии, прожекторы, специальные наборы для работы с детьми в условиях кризиса, а также элементы мобильных пунктов психологической помощи: раскладная мебель, термоодеяла, аптечки, палатки и др.

Председатель правления Ассоциации спасателей Эстонии Пия Каллас выразила солидарность с украинцами.

"Мы стараемся помогать вам, ведь вы защищаете те ценности, которые важны в Эстонии и Европе. И мы тоже хотим быть защищенными", – сказала она.

В конце апреля стало известно, что Дания выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины.

А 9 мая писали, что Норвегия выделяет 580 млн крон (более 49 млн евро) на работу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев для беженцев, внутренне перемещенных лиц и других пострадавших от войны людей в Украине и Молдове.