Естонські рятувальники передали Україні техніку та обладнання

Естонська асоціація рятувальників передала техніку, обладнання та інше спорядження для психологічних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у трьох областях.

Про це повідомили у ДСНС, передає "Європейська правда".

Техніку та обладнання отримають підрозділи ДСНС у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

До складу допомоги увійшли мікроавтобуси, комплект технічного обладнання (зокрема проєктори, ноутбуки, принтери, планшети), автономні джерела енергії, прожектори, спеціальні набори для роботи з дітьми в умовах кризи, а також елементи мобільних пунктів психологічної допомоги: розкладні меблі, термоковдри, аптечки, намети та ін.

Голова правління Асоціації рятувальників Естонії Пія Каллас висловила солідарність з українцями.

"Ми намагаємося допомагати вам, адже ви захищаєте ті цінності, які важливі в Естонії та Європі. І ми теж хочемо бути захищеними", – сказала вона.

Наприкінці квітня стало відомо, що Данія виділить 317 мільйонів данських крон (понад 42 мільйони євро) на артилерійські боєприпаси для України.

А 9 травня писали, що Норвегія виділяє 580 млн крон (понад 49 млн євро) на роботу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для біженців, внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни людей в Україні та Молдові.