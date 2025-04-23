Данія виділить понад 40 мільйонів євро на боєприпаси для України

Данія виділить 317 мільйонів данських крон (понад 42 мільйони євро) на артилерійські боєприпаси для України.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен проведе зустріч зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром.

Серед іншого, міністри обговорять подальшу підтримку України та виділення Данії близько 317 мільйонів данських крон на артилерійські боєприпаси, які закуповуватимуть через Естонію.

"Дуже важливо, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії", – сказав Поульсен.

Як зазначили в данському Міноборони, Україна має велику потребу в безперервних поставках артилерійських боєприпасів різних калібрів.

У рамках нового пакета допомоги Данія вирішила профінансувати передачу Україні різних видів артилерійських боєприпасів через Естонію.

"Допомога Україні має надаватися відповідно до конкретних побажань та потреб України. Добре і важливо, що Естонія здатна доставити українцям бажані типи боєприпасів", – додав Поульсен.

Обидва міністри також обговорять роботу Естонії з посилення ІТ-безпеки України під егідою ІТ-коаліції.

Нещодавно глава Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім того, Литва має намір виділити Україні 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.