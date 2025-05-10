Politico: з січня Трамп провів лише 12 "щоденних" брифінгів з питань розвідки

Відколи президент Дональд Трамп був приведений до присяги в січні, він прослухав лише 12 доповідей представників розвідки в рамках "Щоденного брифінгу президента".

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з аналізом його публічного розкладу, проведеним виданням, це значно менше, ніж під час першого терміну перебування Трампа на посаді.

Протягом більшої частини свого першого терміну Трамп зустрічався з представниками розвідки двічі на тиждень для брифінгу, на якому розвідувальне співтовариство надавало резюме найбільш актуальних проблем національної безпеки, що стоять перед країною.

Низька кількість брифінгів цього разу викликає занепокоєння у багатьох представників розвідувального співтовариства, які вже були стурбовані підходом Трампа до управління за принципом "спочатку діяти, а потім оцінювати".

"На жаль, очевидно, що президент Трамп не цінує досвід і небезпечну роботу, яку щодня виконують наші розвідники, і, на жаль, це робить американський народ все більш вразливим до загроз, які ми мали б передбачити", – заявив сенатор Марк Ворнер, провідний демократ у Сенатському комітеті з питань розвідки.

Рідкісні брифінги відбуваються в той час, коли Трамп працює над тим, щоб посприяти припиненню воєн в Газі та Україні, а також розпочати ядерні переговори з Іраном – і все це в умовах зростаючих потенційних загроз з боку таких супротивників, як Росія і Китай.

Кожен президент відрізняється від інших тим, як і в якому темпі він проводить свої брифінги, і Трамп не зовсім відстає від деяких своїх попередників.

Але у випадку з Трампом є додаткове занепокоєння, оскільки відомо, що він не читає супровідний документ до брифінгу, так звану "книгу", яку складають аналітики розвідки в результаті дуже трудомісткого процесу. Цей документ надається в друкованому вигляді або на планшетному пристрої президенту і його ключовим радникам п'ять днів на тиждень.

Брифінги вищого керівництва розвідки часто дають президенту можливість почути детальні оцінки глобальних криз і отримати інформацію про засекречені таємні операції за кордоном, а також прямі факти про стан справ у світі, незалежно від політичних наслідків або власних поглядів президента.

Трамп отримав лише два особистих брифінги на місяць у січні, лютому та березні, а потім перейшов на більш регулярний ритм – один раз на тиждень у квітні та травні, відповідно до щоденного розкладу президента, який веде сайт Faceba.se, де зібрані заяви президента, а також його публічний календар.

За словами колишніх співробітників розвідки, презентації, як правило, призначені для інформування президента під час його дипломатичної діяльності на високих рівнях, з детальним викладом того, про що може думати іноземний уряд і які його наміри.

"Сенс існування розвідувальної служби з бюджетом у 80 мільярдів доларів полягає в тому, щоб інформувати президента, щоб запобігти стратегічним несподіванкам", – сказав колишній аналітик ЦРУ.

Головні помічники Трампа з питань національної безпеки і посадовці адміністрації отримують подібні брифінги розвідки і можуть гарантувати, що критична інформація дійде до вух президента.

Високопосадовці адміністрації заявили, що Трамп отримує необхідну інформацію завдяки частому спілкуванню з керівниками розвідки.

"Президент постійно поінформований про секретні брифінги і регулярно підтримує зв'язок зі своєю командою національної безпеки", – сказав Девіс Інгл, речник Білого дому.

Інгл відмовився коментувати, чому Трамп отримав менше щоденних доповідей порівняно з його першим терміном.

У Трампа були складні стосунки з розвідувальним співтовариством під час його першого терміну. Але частота брифінгів майже через три місяці після початку його другого терміну являє собою різке скорочення порівняно з першими чотирма роками його перебування на посаді і дає уявлення про те, як Трамп може визначати пріоритети цих брифінгів протягом наступних чотирьох років.

За повідомленнями ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа планує скоротити персонал Центрального розвідувального управління та інших головних розвідувальних установ США у межах економії федерального бюджету.