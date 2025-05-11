Правительство Мерца начало работу с крайне низкой популярностью среди немцев

Опрос показал, что немцы гораздо меньше довольны новым правительством во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, чем их предшественниками.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для Bild, сообщает "Европейская правда".

По данным опроса, менее четверти всех респондентов (23%) пока довольны работой канцлера Фридриха Мерца.

Для сравнения: бывший канцлер Олаф Шольц был гораздо популярнее через два дня после своего избрания канцлером 10 декабря 2021 года. Тогда его работой были довольны 37% респондентов – на 14% больше, чем у Мерца.

Для всего правительства ситуация не выглядит намного лучше: сейчас почти половина всех опрошенных недовольны новой черно-красной коалицией, только 29% довольны. Работой правительства Шольца были довольны больше респондентов.

Председатель INSA Герман Бинкерт, комментируя рейтинг действующего правительства, сказал, что "люди не верят в его способности".

"Но это может стать шансом для Мерца. Ведь если в сфере миграции и экономики произойдут заметные изменения к лучшему, то рейтинг популярности может вырасти. Одних заявлений недостаточно", – добавил он.

Еще один опрос недавно показал, что избранием на должность канцлера Фридриха Мерца не очень довольны почти 60%.

Напомним, процесс назначения нового правительства начался с беспрецедентной неожиданности – Мерцу впервые в новейшей истории страны не хватило голосов для назначения канцлером с первой попытки.

Подробно об этом – в статье Канцлер со второй попытки: как избрание Мерца стало политическим землетрясением для Германии.