Почти 60% немцев не считают Мерца лучшим кандидатом на пост канцлера

Новое правительство Германии в начале своей работы имеет более низкий уровень поддержки, чем правительство Олафа Шольца в 2021 году, а избранием на пост канцлера Фридриха Мерца не очень довольны почти 60%.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Deutschlandtrend для ARD.

Новая немецкая коалиция начинает работу с худшим рейтингом, чем после предыдущих выборов в 2021 году. Только 4% оценивают правительство "очень положительно" и 38% "положительно". 24% дали оценку "не очень положительно" и 24% сказали о негативном отношении.

У предыдущей "светофорной коалиции" СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" оценки "положительно" или "очень положительно" составляли 53%, в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ это – 42%.

Лишь 32% считают, что канцлер Фридрих Мерц является удачным выбором для этой должности, тогда как 59% считают, что он не очень подходит для этой роли.

Сдержанные оценки и в отношении большинства министров правительства. Так, социал-демократа Ларса Клингбайля считают хорошим назначением на пост министра финансов 43%, министра труда Бербель Бас одобряют 36%, главу МВД Александра Добринта – 35%.

Очень положительный рейтинг только у министра обороны Бориса Писториуса – его переназначение на должность одобряют 73% опрошенных.

Сбор данных проводился 5-6 мая, всего опросили 1325 человек с правом голоса. Погрешность может составлять 2-3 процентных пункта.

Напомним, процесс назначения нового правительства начался с беспрецедентной неожиданности – Мерцу впервые в новейшей истории страны не хватило голосов для назначения канцлером с первой попытки.

Подробно об этом – в статье Канцлер со второй попытки: как избрание Мерца стало политическим землетрясением для Германии

Между тем в Румынии перед вторым туром президентских выборов лидирует кандидат ультраправых.