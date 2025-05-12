Рубио провел беседы с британским коллегой и Мерцем, в частности об Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье провел телефонные переговоры с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, в которых речь шла, в том числе, о деталях совместного визита европейских лидеров в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, обнародованном Госдепом США.

В первом разговоре с Мерцем Рубио поздравил его с назначением, они говорили о важности двусторонних отношений Германии и США.

"Что касается Украины, они обсудили встречу с участием канцлера, президента Макрона, премьер-министра Стармера, премьер-министра Туска и президента Зеленского в Киеве и нашу общую цель положить конец войне в Украине", – говорится в коммюнике.

В беседе с Лэмми Рубио повторил позицию США о том, что для них приоритетом остается "положить конец боевым действиям и немедленное прекращение огня". Они обсудили также конфликт между Индией и Пакистаном.

Как известно, во время визита в Киев 10 мая лидеры "коалиции решительных" выдвинули требование к России с 12 мая пойти на безусловное прекращение огня на 30 дней. В случае отказа они готовы применить новые санкции и отметили, что это будут синхронизированные шаги Европы и США. Перед этим объявлением они провели совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Европейские лидеры ответили на это, что перед началом переговоров от России ожидают ее согласия на прекращение огня. Такие же сигналы прозвучали от команды Трампа.

Однако вечером 11 мая Трамп заявил, что требует от Украины согласиться на встречу с РФ в Стамбуле, несмотря на то, что Москва игнорирует условие "сначала перемирие, потом переговоры".

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что лично будет ждать Владимира Путина в Стамбуле, а также – что ожидает от России прекращения боевых действий с 12 мая.