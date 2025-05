Келлог: перед перемовинами РФ має погодитись на 30-денне перемир’я

Спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що Росія має погодитися на 30-денне перемир’я, перш ніж мирні перемовини розпочнуться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Келлог прокоментував допис прем’єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до РФ щодо безумовного 30-денного перемир’я перед будь-якими подальшими переговорами.

"Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися! Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає", – написав Кіт Келлог.

Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!! An unconditional 30 day ceasefire first and, during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around. https://t.co/6PzcceP1vs