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Келлог: перед перемовинами РФ має погодитись на 30-денне перемир’я

Новини — Неділя, 11 травня 2025, 16:14 — Марія Ємець

Спецпредставник президента США Кіт Келлог сказав, що Росія має погодитися на 30-денне перемир’я, перш ніж мирні перемовини розпочнуться. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Келлог прокоментував допис прем’єр-міністра Нової Зеландії, де той приєднався до вимоги західних лідерів до РФ щодо безумовного 30-денного перемир’я перед будь-якими подальшими переговорами.

"Навіть прем’єр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово казав президент Трамп, вбивства мають зупинитися! Спершу безумовне 30-денне припинення вогню, і, під час того, початок комплексних перемовин про мир. Іншого шляху немає", – написав Кіт Келлог.  

10 травня він висловив думку, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів у російсько-української війни започаткує процес її завершення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав нереалістичною ідею Келлога про 30-кілометрову демілітаризовану зону уздовж поточної лінії бойового зіткнення.

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Війна з РФ США
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