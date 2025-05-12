Курдская РПК объявила о самороспуске в рамках примирения с Турцией

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о прекращении деятельности и разоружении в рамках инициативы о примирении с Турцией после четырех десятилетий противостояния.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

12 мая о решении РПК самораспуститься и разоружиться объявило новостное агентство Firat, которое называют близким к группе. Это произошло через несколько дней после съезда организации на севере Ирака.

В феврале 2025 года лидер РПК Абдулла Оджалан, который находится в заключении в турецкой тюрьме с 1999 года, призвал соратников собраться на съезд и принять решение о самороспуске.

С 1 мая группа объявила одностороннее прекращение огня, но с условиями, в частности, о создании определенных юридических рамок для дальнейших переговоров.

На съезде партии постановили, что борьба организации "довела курдское дело до точки решения через демократическую политику, таким образом завершив ее историческую миссию".

Напомним, в феврале в Турции задержали 282 подозреваемых в рамках общенациональной операции против Рабочей партии Курдистана.

Турецкие власти приписывают связи с РПК заключенному популярному мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который может составить конкуренцию президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на следующих выборах, а также задержанному журналисту из Швеции.