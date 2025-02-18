В Турции задержали 282 человека в рамках масштабной операции против курдских боевиков

Турецкая полиция задержала 282 подозреваемых в рамках общенациональной операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Об этом в X (Twitter) написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает "Европейская правда".

Рейды, которые продолжаются в течение последних пяти дней, были проведены в 51 провинции.

Операция также проходила в городах Стамбул, Анкара и Диярбакыр, отметил министр.

В рамках операции также было изъято несколько единиц оружия и "большое количество цифровых материалов", добавил глава турецкого МВД.

Ранее турецкая полиция задержала 10 высокопоставленных чиновников районных муниципалитетов Стамбула за вероятные связи с курдскими боевиками.

Кроме того, в Турции задержали трех журналистов оппозиционного телеканала Halk TV, которые освещали судебное расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Мэр Стамбула уже был осужден по обвинению в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции, и ему грозит запрет на политическую деятельность, если его приговор 2022 года будет подтвержден судом высшей инстанции.

Он также находится под следствием по обвинению в причастности к предполагаемой фальсификации предложений на тендере, проведенном в 2015 году.

31 января в Стамбуле произошло столкновение между полицией и протестующими, которые пришли к зданию суда, чтобы выразить свою поддержку Имамоглу.