В Турции шведского журналиста осудили за "оскорбление Эрдогана"

Журналиста шведского издания Dagens ETC Йоакима Медина в Турции приговорили к условному наказанию по обвинению в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Суд признал Медина виновным в оскорблении Эрдогана и приговорил к 11 месяцам условного заключения – то есть оно будет отбываться только в случае осуждения за другие преступления.

Адвокат журналиста Весель Ок сказал, что условный приговор является хорошим результатом.

Напомним, Медину выдвинули обвинения в оскорблении Эрдогана из-за журналистской статьи и фотографий в социальных сетях с акции протеста 2023 года в Стокгольме, где повесили куклу, изображавшую турецкого президента.

Против журналиста остается еще одно обвинение, связанное с якобы участием в террористической организации "Рабочая партия Курдистана". В качестве доказательств приводятся журналистские статьи и книга, которую он написал об этой организации.

Рассмотрение второго обвинения может затянуться на несколько месяцев; в течение этого времени мужчина будет находиться под стражей.

Медин был задержан, когда прибыл в Турцию для освещения массовых уличных протестов, вызванных задержанием и заключением оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического соперника Эрдогана.

Стоит отметить, что в Турции четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста BBC выдворили из страны.