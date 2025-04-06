Партия заключенного мэра Стамбула собирает внеочередной съезд

Турецкая оппозиционная Республиканская народная партия (РНП), членом которой является заключенный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, соберется в воскресенье в Анкаре на внеочередной съезд партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как заявлял ранее лидер политсилы Озгюр Озель, после съезда состоится митинг в знак солидарности с Имамоглу.

Имамоглу и нескольких его помощников обвиняют в коррупции и поддержке запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Имамоглу отвергает обвинения как политически мотивированные.

РНП рассматривает этот шаг как маневр правительства, направленный на устранение ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и требует проведения внеочередных выборов. Следующие президентские выборы в Турции назначены на 2028 год.

РНП уже находится под следствием в связи с проведением партийного съезда в 2023 году. Утверждается, что членов партии подкупили, чтобы они проголосовали за Озеля. Озель и партия отрицают эти обвинения.

В марте лидер партии заявил, что воскресный съезд проводится для того, чтобы юридически избежать назначения правительством доверенного лица партии.

Ожидается, что Озель будет переизбран на должность лидера партии.

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

29 марта состоялся один из крупнейших митингов оппозиции. Озель призвал протестующих продолжить еженедельные акции.

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