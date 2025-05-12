В ЕС рассказали, что продолжают координировать антироссийские санкции с США

Европейский Союз продолжает координировать с Соединенными Штатами введение санкций против России, чтобы санкции ЕС могли быть поддержаны США.

Об этом на брифинге в Брюсселе 12 мая сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что Евросоюз продолжает проводить консультации с США относительно санкций против России.

"В последние годы мы очень тесно сотрудничали с США в плане координации санкций против России. И мы продолжаем это делать, пытаясь убедиться, что каждый раз, когда мы вводим санкции, насколько это возможно, это также может быть поддержано Соединенными Штатами", – сообщила Пиньо.

Как сообщалось, в правительстве Германии заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

6 мая представители ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России, который сосредотачивается на военной машине России, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.