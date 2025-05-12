Перемирие или санкции: в правительстве Германии говорят, что у России есть время до конца суток

В правительстве Германии заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал в Берлине представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, его заявление приводит Bild.

Представитель отметил, что время истекает, и Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции.

"Время истекает, осталось двенадцать часов до конца дня", – сказал Корнелиус.

В ответ на вопрос, означает ли это, что когда понедельник пройдет, европейцы начнут готовить санкции, Корнелиус сказал: "Именно так". "Когда этот день пройдет, на уровне политических советников начнут готовить санкционные меры. Параллельно с этим мы готовим в Брюсселе 17-й пакет санкций. Эти подготовительные работы происходят параллельно с переговорами (в Стамбуле)", – заявил спикер.

Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.

Во время визита в Киев канцлер Фридрих Мерц и другие главы государств и правительств пригрозили РФ санкциями, если она не даст согласие остановить огонь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о том, что будут введены "масштабные санкции" Европы и США.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.