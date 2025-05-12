В Еврокомиссии назвали приоритеты для укрепления обороны ЕС

Европейский Союз в рамках стратегии по перевооружению делает акцент на финансировании оборонного сектора и постепенном уменьшении зависимости от Соединенных Штатов.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По словам Кубилюса, Евросоюз прежде всего должен заняться так называемой "жесткой обороной" – оружием, системами вооружения и т. п.

"Первое, что мы можем сделать, – это собрать целевые возможности государств-членов. Это позволит увидеть общие потребности всех государств ЕС вместе. На основе этого мы подготовим план оборонного производства", – пояснил он.

Другим приоритетом Евросоюза, по словам комиссара, является финансирование обороны: в рамках плана ReArm Europe на эти цели предусмотрено дополнительно 800 миллиардов евро.

"В-третьих, в июне мы также примем очень важный закон об упрощении в сфере обороны. Он должен устранить существующие бюрократические препятствия, которые мешают оборонной промышленности расширить производство", – отметил Кубилюс.

Также ЕС делает акцент на инновациях в оборонной промышленности, из-за чего он заинтересован в сотрудничестве с украинской стороной.

В дополнение Кубилюс упомянул вопрос военной мобильности – то есть готовности быстро перемещать военные средства в случае необходимости – и определение флагманских проектов, на которых ЕС сосредоточит усилия.

Еврокомиссар согласился, что ЕС собирается уменьшить зависимость от США, но "не конфликтным путем".

"Это – часть естественного перераспределения сфер ответственности. Ведь нужно быть сознательными того, что через 10 лет американцы будут вынуждены перенести свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион", – пояснил он.

Также Кубилюс отметил, что разделяет оценку западных разведок, согласно которой нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

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