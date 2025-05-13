Кандидаты в президенты Румынии за считанные дни до 2-го тура сравняли рейтинг в опросах

Кандидат от ультраправых Джордж Симион и либеральный кандидат Никушор Дан имеют примерно одинаковую поддержку перед вторым туром президентских выборов, который пройдет 18 мая.

Как сообщает Hotnews, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос AtlasIntel

За пять дней до второго тура выборов в Румынии лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордж Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан сравняли позиции – за обоих готовы голосовать по 48,2% респондентов.

2,6% еще не определились, за кого проголосуют.

Стоит отметить, что опрос не включает диаспору, где Симион имел значительно более высокие показатели, чем внутри Румынии.

Сбор данных для опроса провели 9-12 мая, всего опросили почти 4000 человек. Погрешность может составлять ±2 процентных пункта.

Почти все голоса, отданные в первом туре за кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску (более 91%), перейдут к Никушору Дану, Симиона из этой группы поддержат около 6%. Среди людей, которые в первом туре голосовали за прозападную Елену Ласкони, таких почти 97%.

В то же время среди избирателей, которые в первом туре поддержали экс-премьера Виктора Понту, 69,3% собираются голосовать за Дана, и более 22% – за Симиона.

Напомним, в первом туре 4 мая победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

В минувшую пятницу десятки тысяч людей собрались в Бухаресте и других городах, требуя соблюдения проевропейского курса накануне второго тура президентских выборов.

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