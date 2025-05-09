Тысячи румын собрались на проевропейские акции на фоне выборов президента

Десятки тысяч людей собрались в пятницу, 9 мая, в Бухаресте и других городах, требуя от властей страны соблюдения проевропейского курса накануне второго тура президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Проевропейские митинги проходят в пятницу в Бухаресте и других крупных городах страны по случаю Дня Европы.

В Бухаресте участники собрались на площади Университета, а затем отправились маршем к площади Победы. Организаторы говорят, что Румыния снова находится на переломном этапе в связи с президентскими выборами.

По данным организаторов, в Бухаресте собралось около 50 тысяч человек, многие из которых махали флагами Румынии и ЕС и держали плакаты с надписью "Не голосуешь – не считаешься".

Фото: Digi24

Аналогичные митинги прошли и в других румынских городах, собрав от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Им предшествовала победа в первом туре президентских выборов лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона – критика Европейского Союза, выступающего против оказания помощи Украине.

Опросы общественного мнения указывают на то, что Симион имеет шансы выиграть второй тур выборов 18 мая.

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