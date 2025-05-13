Задержанный в Стокгольме по подозрениям в шпионаже якобы является шведским дипломатом, работавшим в нескольких различных миссиях.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

По данным от источников, лицо, задержанное в Стокгольме по подозрению в шпионаже, является шведским дипломатом, работавшим в нескольких посольствах Швеции.

По информации, предоставленной Ekot, спецслужбы пришли с рейдом в квартиру подозреваемого в центральной части Стокгольма несколько дней назад. События, которых касаются подозрения, якобы произошли в начале мая 2025 года.

В Полиции безопасности Säpo подтвердили лишь то, что проводилась операция, связанная с подозрениями в шпионаже, в результате которой задержан один человек, и расследование продолжается.

Досудебным расследованием занимается отдел по нацбезопасности прокуратуры Швеции.

"Это информация, которую мы можем предоставить сейчас. Этап досудебного расследования требует конфиденциальности", – отметила пресс-секретарь Säpo Карин Лутц.

"Принято несколько мер, включая арест лица, которое обоснованно подозревают в шпионаже. Конечно, это серьезное уголовное подозрение. Расследование должно двигаться дальше, и я не могу предвидеть его результаты", – прокомментировал министр юстиции Гуннар Стрёммер.

С начала полномасштабного вторжения в Швеции неоднократно возбуждали дела по подозрению в шпионаже, в том числе и в пользу России.

Параллельно в Швеции обсуждают изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые представляют угрозу для государства.