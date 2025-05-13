ЗМІ: затриманий за шпигунство у Стокгольмі – шведський дипломат

Затриманий у Стокгольмі за підозрами у шпигунстві нібито є шведським дипломатом, що працював у кількох різних місіях.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

За даними джерел, особа, затримана у Стокгольмі за підозрою у шпигунстві, є шведським дипломатом, що працював у кількох посольствах Швеції.

За інформацією, наданою Ekot, спецслужби прийшли з рейдом до квартири підозрюваного у центральній частині Стокгольма кілька днів тому. Події, яких стосуються підозри, нібито відбулись на початку травня 2025 року.

У Поліції безпеки Säpo підтвердили лише те, що проводилася операція, пов’язана з підозрами у шпигунстві, внаслідок якої затримано одну особу, і розслідування триває.



Досудовим розслідуванням займається відділ з нацбезпеки прокуратури Швеції.

"Це інформація, яку ми можемо надати зараз. Етап досудового розслідування потребує конфіденційності", – зазначила речниця Säpo Карін Лутц.

"Вжито кілька заходів, включно з арештом особи, яку обґрунтовано підозрюють у шпигунстві. Звісно, це серйозна кримінальна підозра. Розслідування має рухатись далі, і я не можу передбачати його результати", – прокоментував міністр юстиції Гуннар Стрьоммер.

З початку повномасштабного вторгнення у Швеції неодноразово порушували справи за підозрою у шпигунстві, зокрема і на користь Росії.

Паралельно у Швеції обговорюють зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які становлять загрозу для держави.