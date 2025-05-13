В Британии начался суд по экспорту запчастей для F-35 Израилю

В Высоком суде Великобритании во вторник, 13 мая, началось рассмотрение дела, в рамках которого правительство страны защищает свое решение разрешить поставки запчастей к истребителям F-35, которые потенциально могут быть использованы Израилем в военных действиях в секторе Газы.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, иск подали правозащитные организации, которые утверждают, что действия правительства нарушают как британское, так и международное право, а также делают страну соучастником вероятных военных преступлений против палестинцев из-за поставок критически важных компонентов для боевых самолетов.

Еще в сентябре правительство Великобритании приостановило примерно 30 из 350 экспортных лицензий на оборудование, которое, как считалось, могло быть использовано в вооруженном конфликте в Газе. Это касалось, в частности, запчастей к вертолетам и беспилотникам, которые, по оценкам правительства, несли "очевидный риск" использования для "серьезного нарушения международного гуманитарного права".

В то же время исключение было сделано для некоторых лицензий, связанных с компонентами истребителей F-35 – боевых самолетов, которые, как сообщается, применяются Израилем в кампании бомбардировок Газы.

Правозащитные организации, в частности палестинская Al-Haq и британская Global Legal Action Network, отмечают, что Британия не должна продолжать экспорт этих запчастей через так называемую "умышленную лазейку", особенно учитывая официальную оценку Лондона по соблюдению Израилем международного гуманитарного права.

По словам активистов, запчасти поставляются Израилю опосредованно – через глобальную цепь поставок комплектующих к F-35.

Британские чиновники, в свою очередь, заявляют, что остановка экспорта компонентов для F-35 может негативно повлиять на международную безопасность и стабильность.

Осенью писали, что руководство Германии якобы заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, выразив предостережения относительно их возможного использования против гражданского населения.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 млн евро. При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальное – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.

А в феврале стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу военных средств Израилю на сумму около $7,4 млрд, несмотря на просьбу законодателей-демократов приостановить продажу до получения дополнительной информации.