У Британії почався суд щодо експорту запчастин для F-35 Ізраїлю

У Високому суді Великої Британії у вівторок, 13 травня, розпочався розгляд справи, в межах якої уряд країни захищає своє рішення дозволити постачання запчастин до винищувачів F-35, що потенційно можуть бути використані Ізраїлем у військових діях у секторі Гази.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, позов подали правозахисні організації, які стверджують, що дії уряду порушують як британське, так і міжнародне право, а також роблять країну співучасником ймовірних воєнних злочинів проти палестинців через постачання критично важливих компонентів для бойових літаків.

Ще у вересні уряд Великої Британії призупинив приблизно 30 з 350 експортних ліцензій на обладнання, яке, як вважалося, могло бути використано у збройному конфлікті в Газі. Це стосувалося, зокрема, запчастин до гвинтокрилів і безпілотників, які, за оцінками уряду, несли "очевидний ризик" використання для "серйозного порушення міжнародного гуманітарного права".

Водночас виняток було зроблено для деяких ліцензій, пов’язаних із компонентами винищувачів F-35 – бойових літаків, які, як повідомляється, застосовуються Ізраїлем у кампанії бомбардувань Гази.

Правозахисні організації, зокрема палестинська Al-Haq та британська Global Legal Action Network, наголошують, що Британія не повинна продовжувати експорт цих запчастин через так звану "умисну лазівку", особливо враховуючи офіційну оцінку Лондона щодо дотримання Ізраїлем міжнародного гуманітарного права.

За словами активістів, запчастини постачаються Ізраїлю опосередковано – через глобальний ланцюг постачання комплектуючих до F-35.

Британські посадовці, своєю чергою, заявляють, що зупинка експорту компонентів для F-35 може негативно вплинути на міжнародну безпеку й стабільність.

Восени писали, що керівництво Німеччини нібито заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 млн євро. При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

А в лютому стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж військових засобів Ізраїлю на суму близько $7,4 млрд, попри прохання законодавців-демократів призупинити продаж до отримання додаткової інформації.