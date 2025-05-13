Блокирование КПП "Ягодин-Дорогуск": в ГПСУ называют манипулятивными аргументы поляков

В украинской Госпогранслужбе заявили, что аргументы польских протестующих, которые блокируют пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", является странными и похожими на манипуляцию с целью добиться каких-то выгод.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, которого цитирует "Укринформ".

Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков.

Представитель ГПСУ отметил, что еЧерга – "это равные возможности, как для перевозчиков Украины, так и перевозчиков Польши и других стран, которые пересекают границу".

"еЧерга информирует водителей о дне и времени, когда они должны прибыть на границу, а не физически простаивать в очередях в пунктах пропуска. Что им не нравится, только они могут знать", – сказал Демченко.

Он назвал такие действия польских перевозчиков манипулятивными и предположил, что они преследуют намерения добиться определенных поблажек внутри Евросоюза.

"Скорее всего – это такая же манипуляция, как и другие подобные упреки...Ведь украинские перевозчики не осуществляют перевозок внутри стран ЕС, а лишь – двусторонние перевозки из Украины в страны Европы и наоборот. Поэтому такие заявления делаются, чтобы, возможно, получить какие-то поблажки внутри стран ЕС", – считает Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что в результате блокирования пропускного пункта для грузовиков польскими перевозчиками грузопоток там почти остановился.

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

В Государственной пограничной службе Украины предупредили, что подобные акции польских перевозчиков возможны в течение следующих нескольких месяцев.