Блокування КПП "Ягодин-Дорогуськ": у ДПСУ називають маніпулятивними аргументи поляків

В українській Держприкордонслужбі заявили, що аргументи польських протестувальників, які блокують пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", є дивними і схожими на маніпуляцію з метою домогтися якихось вигод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, якого цитує "Укрінформ".

Організатори протесту висловлювали своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок.

Речник ДПСУ наголосив, що єЧерга – "це рівні можливості, як для перевізників України, так і перевізників Польщі та інших країн, які перетинають кордон".

"єЧерга інформує водіїв про день і час, коли вони мають прибути на кордон, а не фізично простоювати в чергах у пунктах пропуску. Що їм не подобається, лише вони можуть знати", – сказав Демченко.

Він назвав такі дії польських перевізників маніпулятивними і припустив, що вони переслідують наміри домогтися певних поблажок усередині Євросоюзу.

"Швидше за все – це така ж маніпуляція, як і інші подібні закиди...Адже українські перевізники не здійснюють перевезень всередині країн ЄС, а лише – двосторонні перевезення з України в країни Європи і навпаки. Тому такі заяви робляться, щоб, можливо, отримати якісь поблажки всередині країн ЄС", – вважає Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що внаслідок блокування пропускного пункту для вантажівок польськими перевізниками вантажопотік там майже зупинився.

Нагадаємо, польські перевізники почали свою акцію-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуськ" з 16:00 12 травня, заявивши, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

У Державній прикордонній службі України попередили, що подібні акції польських перевізників можливі протягом наступних кількох місяців.