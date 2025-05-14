Качиньский увидел "обман Туска" в заявлении Келлога об участии польских военных в Украине

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Ярослав Качиньский заподозрил "обман" со стороны премьер-министра Дональда Туска в вопросе потенциального участия польских военных в западном контингенте в Украине из-за заявления спецпосланца Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", свои комментарии Качиньский опубликовал в X.

Лидер партии "Право и справедливость" увидел в заявлении спецпосланца Трампа Кита Келлога намеки на то, что в правительстве Польши не говорят правду о том, какие форматы участия рассматривает для себя Польша в вопросе гарантий безопасности для Украины.

"Сначала мы узнали из СМИ, что Туск едет в Киев в рамках так называемой "коалиции решительных". Теперь мы слышим от американских политиков, что идут разговоры об отправке польских военных в Украину. Туск более чем раз обманывал поляков и собирается сделать это снова", – заявил Ярослав Качиньский.

Он продолжил, что не видит оснований для такого решения, и призвал на президентских выборах в воскресенье поддержать формально независимого кандидата, которого поддерживает "ПиС".

"Хочу напомнить, что применение Вооруженных сил за пределами границ страны требует согласия президента. Только Кароль Навроцкий гарантирует, что этого согласия не будет. Только Кароль Навроцкий может обеспечить безопасность Польши", – заявил Качиньский.

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны РФ против Украины обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг намерения Варшавы размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.

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