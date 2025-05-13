Келлог заявил, что Польша может присоединиться к "силам сдерживания" в Украине западнее Днепра

Специальный посланник президента США Кит Келлог утверждает, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России против Украины обсуждается размещение иностранных сил к западу от Днепра.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News.

Келлог отметил, что США выступают прежде всего за "всеобъемлющее прекращение огня", после чего стороны должны обсуждать другие вопросы – от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспектив членства Украины в НАТО.

"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. – Ред.)", – сказал посланник Трампа.

Между тем к востоку от Днепра, по словам Келлога, могут быть размещены "миротворческие силы" с участием определенной третьей страны, "чтобы можно было фактически контролировать прекращение огня".

Отметим, что отказ отправлять войска в Украину является системной позицией нынешнего польского руководства, поэтому неизвестно, что именно имел в виду посланник президента США.

Ранее стало известно, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.