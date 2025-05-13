В Польше отреагировали на слова Келлога о размещении польских сил в Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг намерения польской стороны размещать собственные силы в Украине в рамках послевоенного урегулирования с Россией.

Такой комментарий он дал радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Ранее во вторник спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что среди параметров послевоенного урегулирования в Украине есть размещение европейских сил к западу от Днепра с участием четырех европейских стран, включая Польшу.

Глава польского Минобороны в ответ подчеркнул, что Польша не планирует и не отправит польских солдат в Украину, и "это однозначная позиция правительства, президента и всех политических сил в Польше".

"Польша видит свою очень важную роль – и об этом мы говорим в рамках коалиции под председательством Великобритании, Франции, большинства европейских стран, стран НАТО – в стабилизации ситуации в Украине после такого долгожданного прекращения огня или мира – как государство, поддерживающее логистический хаб, инфраструктурное обеспечение и защиту восточного фланга НАТО", – сказал он.

По мнению Косиняка-Камыша, слова Келлога могли подчеркнуть роль, которую в операции по размещению "сил гарантирования" будет играть польская армия.

Ранее стало известно, что спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

К ним также присоединится государственный секретарь США Марко Рубио.