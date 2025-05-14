Качинський побачив "обман Туска" у заяві Келлога про залучення польських військових в Україні

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив "обман" з боку прем’єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяву спецпосланця Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", свої коментарі Качинський опублікував в X.

Лідер партії "Право і справедливість" побачив у заяві спецпосланця Трампа Кіта Келлога натяки на те, що в уряді Польщі не кажуть правду про те, які формати участі розглядає для себе Польща у питанні гарантій безпеки для України.

"Спершу ми дізналися зі ЗМІ, що Туск їде до Києва у рамках так званої "коаліції рішучих". Тепер ми чуємо від американських політиків, що йдуть розмови про відправку польських військових в Україну. Туск більш ніж раз обманював поляків і збирається зробити це знову", – заявив Ярослав Качинський.

Він продовжив, що не бачить підстав для такого рішення, та закликав на президентських виборах у неділю підтримати формально незалежного кандидата, якого підтримує "ПіС".

"Хочу нагадати, що застосування Збройних сил за межами кордонів країни потребує згоди президента. Лише Кароль Навроцький гарантуватиме, що цієї згоди не буде. Лише Кароль Навроцький може забезпечити безпеку Польщі", – заявив Качинський.

Нагадаємо, спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни РФ проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заперечив наміри Варшави розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.

Читайте також Вирішальна битва Качинського: що загрожує колишній партії влади Польщі та її лідеру