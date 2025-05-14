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СМИ: Рубио планирует масштабную реформу Совета нацбезопасности США

Новости — Среда, 14 мая 2025, 21:02 — Олег Павлюк

Государственный секретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Дональда Трампа, намерен значительно сократить штат Совета нацбезопасности и кардинально изменить его работу.

Об этом NBC News сообщили четыре человека, непосредственно знакомые с планами Рубио, пишет "Европейская правда".

Совет нацбезопасности, действующий при Белом доме, является основным центром координации политического процесса в правительственных учреждениях, который помогает президенту США принимать решения по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

По данным NBC News, сокращение штата Совета частично будет направлено на то, чтобы согласовать его работу с методами принятия решений Трампом.

Вместо большого штата, который готовит рекомендации по политике для президента США, планируется создать более вертикальную структуру, в которой Трамп будет давать указания советнику по нацбезопасности, который затем будет поручать подчиненным выполнять эти указания, заявили два источника телеканала.

Когда Трамп начал второй президентский срок, в Совете нацбезопасности работали 300 сотрудников, в январе их число сократили до около 150. После реформы Рубио в штате могут остаться 50-60 человек, предполагают собеседники NBC News.

Кроме того, Рубио обсуждает передачу части полномочий Совета нацбезопасности другим ведомствам, в частности Государственному департаменту и Центральному разведывательному управлению, сообщил другой источник NBC News.

Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

Хотя Рубио возглавляет должность советника на временной основе, президент США, по данным СМИ, хотел бы оставить его как можно дольше.

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