СМИ: Рубио планирует масштабную реформу Совета нацбезопасности США
Государственный секретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Дональда Трампа, намерен значительно сократить штат Совета нацбезопасности и кардинально изменить его работу.
Об этом NBC News сообщили четыре человека, непосредственно знакомые с планами Рубио, пишет "Европейская правда".
Совет нацбезопасности, действующий при Белом доме, является основным центром координации политического процесса в правительственных учреждениях, который помогает президенту США принимать решения по вопросам внешней политики и национальной безопасности.
По данным NBC News, сокращение штата Совета частично будет направлено на то, чтобы согласовать его работу с методами принятия решений Трампом.
Вместо большого штата, который готовит рекомендации по политике для президента США, планируется создать более вертикальную структуру, в которой Трамп будет давать указания советнику по нацбезопасности, который затем будет поручать подчиненным выполнять эти указания, заявили два источника телеканала.
Когда Трамп начал второй президентский срок, в Совете нацбезопасности работали 300 сотрудников, в январе их число сократили до около 150. После реформы Рубио в штате могут остаться 50-60 человек, предполагают собеседники NBC News.
Кроме того, Рубио обсуждает передачу части полномочий Совета нацбезопасности другим ведомствам, в частности Государственному департаменту и Центральному разведывательному управлению, сообщил другой источник NBC News.
Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.
Хотя Рубио возглавляет должность советника на временной основе, президент США, по данным СМИ, хотел бы оставить его как можно дольше.