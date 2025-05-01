Трамп подтвердил отставку Уолтца и назвал его временную замену

Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, о которой ранее сообщили СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Truth Social.

Трамп прямо не объявил, что Уолтц покидает пост советника президента США по национальной безопасности, но анонсировал его назначение на новую должность – посла при ООН.

Он также поблагодарил Уолтц за работу в Конгрессе и на посту своего советника, где он "ставил интересы нашей страны на первое место".

"В то же время государственный секретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности, продолжая эффективно руководить Государственным департаментом", – анонсировал Трамп.

Отметим, что президент США не объяснил снятие Волца с должности, но СМИ связывали ее со скандалом под названием „Signal-гейт".

Напомним, в марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.