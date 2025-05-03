СМИ: Рубио может работать советником Трампа по нацбезопасности дольше, чем планировалось

Государственный секретарь США Марко Рубио, как ожидается, будет параллельно работать советником Дональда Трампа по национальной безопасности как минимум несколько месяцев или даже на постоянной основе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Politico сообщили три высокопоставленных чиновника Белого дома на условиях анонимности.

Собеседники Politico говорят, что назначение Рубио исполняющим обязанности советника по нацбезопасности "не было задумано как временная мера", а сам Трамп и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз лично попросили госсекретаря об этом шаге.

Говоря о причинах такого шага, источники Politico указали на готовность Рубио взяться за любое поручение и лояльность к президенту США, несмотря на соперничество в прошлом.

Один из чиновников также указал на то, что госсекретарь "понимает процессы и внешнюю политику".

"Нужен командный игрок, который будет очень честен с президентом и топ-чиновниками команды, а не кто-то, кто пытается построить империю, манипулировать людьми или продвигать собственные интересы. Он полностью сосредоточен на реализации программы президента", – пояснил другой источник.

Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

После этого СМИ назвали нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Виткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.