Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский в четверг приземлился в аэропорту Анкары.

Кадры прибытия президента в Турцию транслировало "Суспільне", пишет "Европейская правда".

В коротком комментарии президент отметил, что начнет визит со встречи с президентом Эрдоганом и "со всей широкой делегацией Турции".

Он добавил, что украинская сторона находится в контакте с американской стороной, и отметил, что "они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне".

Комментируя состав делегации РФ, президент сказал: "Уровень русских пока мне официально неизвестен, но из того, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень".

Зеленский отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Эрдоганом.

"Я думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, важных, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", – сказал Зеленский.

Между тем пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры в Стамбуле запланированы на вторую половину дня четверга.

Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.

Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.