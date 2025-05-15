CNN: в МИД Турции говорят, что пока нет запланированной встречи между Украиной и РФ

Источник в МИД Турции сообщил, что пока не назначено никакой встречи между Россией и Украиной в ответ на заявления РФ о том, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время.

Такую информацию от собеседника в МИД Турции получил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Собеседник предоставил такую информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции в четверг:

– "техническая" российская делегация находится в Стамбуле;

– некоторые американские чиновники находятся в Стамбуле;

– президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре и вскоре встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;

– в Анталии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее в четверг пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры в Стамбуле запланированы на вторую половину дня четверга.

Владимир Зеленский после приземления в аэропорту Анкары в четверг отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.