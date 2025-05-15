Генсек НАТО прокомментировал инцидент с танкером "теневого флота" РФ в Эстонии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал инцидент с попыткой задержания в Балтийском море танкера "теневого флота" РФ, в который вмешался истребитель РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталии, сообщает "Европейская правда".

Комментируя инцидент, Рютте напомнил, в частности, о миссии "Балтийский часовой", которая занимается защитой подводной критической инфраструктуры НАТО, а также о миссии воздушного патрулирования над странами Балтии.

"НАТО и Эстония поддерживают тесный контакт по этому вопросу и четко координируют свои действия, чтобы мы точно знали, что происходит", – отметил он.

По словам генсека НАТО, Альянс "активно действует" в Балтийском регионе, чтобы "обеспечить безопасность этой части территории НАТО".

Как известно, ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии. Стоит также обратить внимание на то, что этот танкер входит в санкционный список Британии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".